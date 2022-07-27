Команда Рязанского приборного завода вышла в финал конкурса «Кибердром»

Команда Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») представила Рязанскую область в полуфинале конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» (этап «Авиационная работа») и получила путевку в финал. Состязания проводились в дистанционном формате на базе Рязанского колледжа электроники, а полигон для полетов дронов находился в Санкт-Петербурге.

В сборную команду «Феникс» вошли восемь человек: молодые сотрудники предприятия, а также школьники и студенты, родители которых работают в АО «ГРПЗ». Для участия в полуфинале команда прошла обучение на образовательной платформе «Кибердром», сдала две домашние работы по программированию и проект по предпринимательской деятельности, набрав максимальные сто баллов.

По словам Андрея Харитонова, инженера-программиста, тренера команды «Феникс», этап «Авиационная работа» был очень насыщенным. В течение двух дней заводские конкурсанты выполнили дистанционно несколько заданий. На основании координат, полученных квадрокоптером, строился ортофотоплан, а данные о нарушениях границ земель передавались в Росреестр. Ребята также доставляли грузы из сортировочных центров в определенные населенные пункты и определяли с помощью тепловизора координаты пожаров.

По итогам конкурсных испытаний команда «Феникс» вышла в финал. Кроме того, ее предпринимательский проект под названием «Аниматор» вошел в 15 лучших проектов, которые будут защищаться в финале конкурса.

«Наша команда в прошлом году впервые принимала участие в «Кибердроме», великолепно выступила и дошла до полуфинала. В этом году по условиям конкурса была сформирована новая команда. Ребята приложили максимум усилий, отлично справились со всеми заданиями и стали финалистами, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Беспилотники все активнее входят в нашу повседневную жизнь, сегодня это направление набирает большие обороты, и в ближайшем будущем для него потребуются значительное количество квалифицированных специалистов. Мы всячески поддерживаем наше молодое поколение в стремлении освоить достижения научно-технического прогресса через участие в таких конкурсах — это отличная перспектива, которая открывается для тех, кто желает связать свою профессиональную жизнь с цифровыми технологиями».

В полуфинале «Авиационная работа» участвовала 31 команда. Конкурс проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.