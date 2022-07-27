Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
29°
Чтв, 28
30°
Птн, 29
25°
ЦБ USD 60.22 1.56 28/07
ЦБ EUR 61 1.59 28/07
Нал. USD 62.55 / 61.82 27/07 17:34
Нал. EUR 63.3 / 62.62 27/07 17:34
Новости
Публикации
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
6 часов назад
593
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
5 077
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
9 513
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
25 июля 10:11
4 634
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Полиция провела проверку после жалобы на детей, выбросивших тележку с 18 этажа в Дядькове
Ранее кадры с камер видеонаблюдения опубликовали в соцсетях.

Полиция провела проверку после жалобы на детей, выбросивших тележку с 18 этажа в Дядькове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции уточнили, что инцидент произошел 5 июля. Проверка показала, что трое девятилетних рязанцев гуляли по улицам Дядькова, нашли металлическую тележку, поднялись с ней на 18 этаж, после чего один из детей сбросил ее вниз. От падения тележки никто не пострадал.

«Полицейские вызвали указанных детей вместе с родителями в отдел полиции и провели с ними беседу о недопустимости противоправного поведения и ответственности за нарушения действующего законодательства», — уточнили в пресс-службе.

Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних Октябрьского района для принятия соответствующих мер.

Напомним, ранее кадры с камер видеонаблюдения опубликовали в соцсетях. На видео видно, как дети поднимаются на лифте. а после тележка падает перед подъездом.