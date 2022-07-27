Полиция провела проверку после жалобы на детей, выбросивших тележку с 18 этажа в Дядькове

Ранее кадры с камер видеонаблюдения опубликовали в соцсетях.

Полиция провела проверку после жалобы на детей, выбросивших тележку с 18 этажа в Дядькове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции уточнили, что инцидент произошел 5 июля. Проверка показала, что трое девятилетних рязанцев гуляли по улицам Дядькова, нашли металлическую тележку, поднялись с ней на 18 этаж, после чего один из детей сбросил ее вниз. От падения тележки никто не пострадал.

«Полицейские вызвали указанных детей вместе с родителями в отдел полиции и провели с ними беседу о недопустимости противоправного поведения и ответственности за нарушения действующего законодательства», — уточнили в пресс-службе.

Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних Октябрьского района для принятия соответствующих мер.

Напомним, ранее кадры с камер видеонаблюдения опубликовали в соцсетях. На видео видно, как дети поднимаются на лифте. а после тележка падает перед подъездом.