Безработного рязанца осудили на восемь лет за убийство сожительницы под новый год
Уголовное дело против ранее судимого рязанца возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).
Безработного рязанца осудили на восемь лет за убийство сожительницы под новый год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Вечером 31 декабря 2021 года между 47-летним рязанцем и его сожительницей произошел скандал. Мужчину не устроило, что женщина не накрыла праздничный стол. В ходе конфликта пьяный рязанец избил сожительницу. Женщина умерла на месте происшествия.
Уголовное дело против ранее судимого рязанца возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).
Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.