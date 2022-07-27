Безработного рязанца осудили на восемь лет за убийство сожительницы под новый год

Уголовное дело против ранее судимого рязанца возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).