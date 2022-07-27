Артем Никитин на межрегиональной конференции рассказал о привлечении в регион IT-специалистов и инвестиций

В среду, 27 июля, в Рязани состоялась межрегиональная конференция «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры». Мероприятие провели для обмена опытом Рязанской области с представителями IT-сферы из других регионов России по ключевым вопросам цифровизации.

В среду, 27 июля, в Рязани состоялась межрегиональная конференция «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры». Мероприятие провели для обмена опытом Рязанской области с представителями IT-сферы из других регионов России по ключевым вопросам цифровизации.

Участников конференции приветствовал зампред регионального правительства Артем Никитин. Он рассказал, что цифровизация является двигателем прогресса в современных реалиях.

«Цифровые сервисы и их механизмы позволяют сделать нашу жизнь более комфортной, идти в ногу со временем. И самое главное, что они находят свое применение практически повсеместно — и в экономике, и в социальной сфере и в других областях», — заявил Никитин.

Зампред регионального правительства упомянул, что в последние два года активно и успешно презентуются цифровые решения рязанского бизнеса на различных международных площадках. Речь идет о мобильных шоурумах в Казахстане, Узбекистане, Армении и Уганде.

Также Артем Никитин обратил внимание, что в Рязанской области необходимо увеличить число IT-специалистов. По его словам, для этого в регионе создана мощная научно-образовательная база для подготовки кадров, опыт разработки и внедрение цифровой продукции.

«Мы развиваем систему цифрового образования молодежи — профориентацию, подготовку кадров для IT-отрасли. Но даже во всех непрофильных вузах и техникумах у нас есть специальность по подготовке IT-специалистов. В 153 школах Рязанской области открыты центры образования цифровых и гуманитарных профилей — „Точка роста“. Сформирован региональный IT-кластер, в который входит один профильный вуз и 23 компании, специализирующиеся на разработке цифровых продуктов и производстве технического оборудования», — добавил Артем Никитин.

Он подчеркнул, что еще одна главная цель — поддерживать проекты IT-компаний, чтобы их продукты были «более масштабированными во всей стране».

«Надеюсь, что все, что мы запланировали по цифровой трансформации региона, поможет не только двигать цифровизацию, но и многие смежные направления… У Рязанской области богатый потенциал, чтобы стать цифровым регионом», — заключил Никитин.

В рамках конференции также прошли панельные дискуссии, посвященных кибербезопасности, инвестициям в технологическую основу цифровой трансформации и геоинфрмационные технологии в управлении регионом.

На одной из панельных дискуссий обсудили и разработку интерактивной инвесткарты региона.

«Главная цель проекта заключается в создании единой информационной площадки, которая позволит потенциальным инвесторам и другим заинтересованным лицам одновременно получить полную и наглядную информацию об инвестиционных площадках и инвестиционных объектах Рязанской области, прилегающей к ним инфраструктуре и оперативно принять объективное решение об инвестировании», — пояснил руководитель профильного департамента Корпорации развития Андрей Стрижевский. Он отметил, что разработка интерактивной инвесткарты — пятый, заключительный, этап внедрения в Рязанской области требований Регионального инвестиционного стандарта 2.0. По остальным четырем из пяти базовых позиций — инвестиционная декларация, инвестиционный комитет, инвестиционная карта и специализированный институт развития — работа завершена с опережением установленного графика.