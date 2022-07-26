Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
29°
Срд, 27
30°
Чтв, 28
29°
ЦБ USD 58.66 0.88 27/07
ЦБ EUR 59.41 0.74 27/07
Нал. USD 62.25 / 60.19 26/07 13:24
Нал. EUR 65.3 / 61.04 26/07 13:24
Новости
Публикации
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
Вчера 16:48
3 332
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
Вчера 11:11
8 198
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
Вчера 10:11
3 326
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
3 192
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Жители Соколовки пожаловались на компанию молодых людей, которые держат район в страхе
«У нас в Соколовке творится беспорядок. Компания молодых людей от 16 до 20 лет собирается каждый день на детской площадке с 15 часов. Они там пьют и употребляют наркотические средства», — рассказали собеседники.

В редакцию обратились жители Соколовки, которые пожаловались на компанию молодых людей. По их словам, она собирается на детской площадке и «держит в страхе» проходящих мимо.

«У нас в Соколовке творится беспорядок. Компания молодых людей от 16 до 20 лет собирается каждый день на детской площадке с 15 часов. Они там пьют и употребляют наркотические средства», — рассказали собеседники.

По их словам, компания договорилась с водителем грузовика, который перекрыл обзор из окон на детскую площадку.

«Раньше много детей там спокойно играли в футбол, а теперь все родители боятся на детскую площадку детей отпускать. И ночью взрослым с работы страшно ходить… На замечания они не реагируют, начинают конфликтовать… Надо, чтобы ими полиция занялась и провела беседу. Наш район от них устал», — отметили жители Соколовки.

Они добавили, что уже вызвали полицию, но компания успевала разбегаться.