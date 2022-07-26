Жители Соколовки пожаловались на компанию молодых людей, которые держат район в страхе

«У нас в Соколовке творится беспорядок. Компания молодых людей от 16 до 20 лет собирается каждый день на детской площадке с 15 часов. Они там пьют и употребляют наркотические средства», — рассказали собеседники.

В редакцию обратились жители Соколовки, которые пожаловались на компанию молодых людей. По их словам, она собирается на детской площадке и «держит в страхе» проходящих мимо.

«У нас в Соколовке творится беспорядок. Компания молодых людей от 16 до 20 лет собирается каждый день на детской площадке с 15 часов. Они там пьют и употребляют наркотические средства», — рассказали собеседники.

По их словам, компания договорилась с водителем грузовика, который перекрыл обзор из окон на детскую площадку.

«Раньше много детей там спокойно играли в футбол, а теперь все родители боятся на детскую площадку детей отпускать. И ночью взрослым с работы страшно ходить… На замечания они не реагируют, начинают конфликтовать… Надо, чтобы ими полиция занялась и провела беседу. Наш район от них устал», — отметили жители Соколовки.

Они добавили, что уже вызвали полицию, но компания успевала разбегаться.