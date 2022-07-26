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Задолженность ТСО Рязанской области перед поставщиком газа составила 274 миллионов рублей
В отношении недобросовестных коммунальщиков ведется претензионно-исковая работа.

Задолженность ТСО Рязанской области перед поставщиком газа составила 274 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Просроченная дебиторская задолженность 26 теплоснабжающих организаций Рязанской области перед ООО «Газпром межрегионгазРязань» составила более 274 млн рублей. В отношении недобросовестных коммунальщиков ведется претензионно-исковая работа.

«Поставщик полностью исполняет свои договорные обязательства перед ТСО, бесперебойно поставляя газ, поэтому вправе требовать своевременной оплаты. Мы призываем ТСО как можно быстрее погасить имеющуюся задолженность. Это гарантирует своевременное начало отопительного сезона», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Сергей Сидоровский.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в группу Газпром межрегионгаз, осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.