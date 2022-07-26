В ВОЗ сообщили об облысении и недержании кишечника при продолжительном коронавирусе

Наиболее распространенными признаками являются: усталость, одышка, кашель и мышечная боль

В ВОЗ сообщили об облысении и недержании кишечника при продолжительном коронавирусе. Об этом пишет РИА ФАН.

Специалисты всемирной организации здравоохранения перечислили признаки коронавируса, появляющиеся при длительном течении заболевания. Наиболее распространенными признаками являются: усталость, одышка, кашель и мышечная боль. Также к ним добавили амнезию, недержание кишечника, апраксию, галлюцинации, эректильную дисфункцию, выпадение волос и отек конечностей.

Самые высокие показатели продолжительности ковида выявили у женщин от 35 до 69 лет, которые живут в бедных районах.

По мнению врача и профессора Шамиля Харуна, данные помогут разработчикам клинических руководств улучшить оценку состояния пациентов с долгосрочными последствиями коронавируса.