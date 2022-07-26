В Тюмени упал козловой кран, погибла женщина-машинист

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Тюмени упал козловой кран, погибла женщина-машинист. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Во вторник, 26 июля, на улице Республики на производственной базе упал козловой кран. Находящаяся в кабине женщина-машинист погибла на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).