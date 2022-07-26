В Тверской области мужчина застрелил подростка

Трагедия произошла на входе в кафе в городе Кимры.

В Тверской области 38-летний мужчина застрелил подростка. Об этом сообщило издание « Афанасий Бизнес ».

Трагедия случилась в ночь на вторник, 26 июля, в городе Кимры в кафе на улице Чапаева.

На входе в помещение произошел конфликт. Во время ссоры 38-летний мужчина выстрелил в лицо 15-летнему мальчику. Подросток умер в машине скорой.

Подозреваемого задержали. Следователи завели на него уголовное дело за убийство несовершеннолетнего. Оружие изъято.

Как пишет издание, стрелявший работал охранником в кафе. Одной из версий трагедии является то, что подросток хотел устроить ограбление. Также у портала имеется информация, что мальчик состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. При этом официально это на данный момент не подтверждено.