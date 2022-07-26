В Сасове умер депутат Игорь Фомичев

Игорь Фомичев руководил компанией «Метком», которая занималась вывозом мусора в городе. Ему было 48 лет.

В Сасове умер депутат Игорь Фомичев. Об этом написала глава администрации Сасова Евгения Рубцова на своей странице «ВКонтакте» во вторник, 26 июля.

Игорь Фомичев руководил компанией «Метком», которая занималась вывозом мусора в городе. Рубцова отметила, что к компании не было ни одной претензии со стороны администрации Сасова и местных жителей. Также Игорь Фомичев занимался общественной деятельностью — обустроил пешеходный мост через реку Сасовка в районе улицы Циолковского, во время пандемии развозил врачей на «чистые» вызовы, одним из первых предоставил товары первой необходимости для гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Сложно поверить, что так рано не стало невероятно отзывчивого и светлого человека. Он мог бы сделать еще много добрых дел для нашего города, для своих родных и близких… Искренние слова поддержки — семье Игоря Викторовича. Скорблю вместе с вами», — написала Евгения Рубцова.

Игорю Фомичеву было 48 лет.