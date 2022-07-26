В Сасове ищут 72-летнюю Раису Солодовникову
О местонахождении пенсионерки неизвестно с субботы, 23 июля.
В Сасове ищут 72-летнюю Раису Солодовникову. Об этом сообщило
Пенсионерка вышла из дома на улице Авиагородок в субботу, 23 июля в 11:30. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Женщина одета в светлую кофту. При себе у нее была коричневая сумка. Пенсионерка ходит с тростью. В публикации отмечается, что у женщины плохое зрение.
Последний раз ее видели в районе поселка Сенцово.
Тех, кто что-то знает о местонахождении Раисы Солодовниковой, просят сообщать по телефонам: 002 или 112.