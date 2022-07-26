В Самарской область восьмилетний ребенок утонул в выгребной яме
Мальчик пропал днем во вторник, 26 июля. Его тело родственники нашли в выгребной яме во дворе дома.
В Самарской область восьмилетний ребенок утонул в выгребной яме. Об этом
Днем во вторник, 26 июля, в селе Подстепки Ставропольского района произошло пропал восьмилетний мальчик. Последний раз его видел около дома № 2 на улице Пионерской. Родственники нашли тело ребенка в выгребной яме во дворе дома. К тому моменту она была наполнена на 75%.
На поверхность тело мальчика поднимали спасатели. Врачи констатировали смерть.
Сотрудники правоохранительных органов выяснят, как ребенок оказался в выгребной яме и почему люк был не закрыт.