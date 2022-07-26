В Самарской область восьмилетний ребенок утонул в выгребной яме

Мальчик пропал днем во вторник, 26 июля. Его тело родственники нашли в выгребной яме во дворе дома.

В Самарской область восьмилетний ребенок утонул в выгребной яме. Об этом пишет «КП-Самара».

Днем во вторник, 26 июля, в селе Подстепки Ставропольского района произошло пропал восьмилетний мальчик. Последний раз его видел около дома № 2 на улице Пионерской. Родственники нашли тело ребенка в выгребной яме во дворе дома. К тому моменту она была наполнена на 75%.

На поверхность тело мальчика поднимали спасатели. Врачи констатировали смерть.

Сотрудники правоохранительных органов выяснят, как ребенок оказался в выгребной яме и почему люк был не закрыт.