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В рязанском онкоцентре прооперировали женщину с раком шейки матки
Операция длилась менее трех часов.

В рязанском онкоцентре прооперировали женщину с раком шейки матки. Об этом сообщил региональный минздрав.

У 48-летней пациентки выявили низкодифференцированный рак эндометрии. Как рассказали в минздраве, подобное состояние говорило о том, что новообразование максимально отличается от ткани, от которой произошла опухоль. Консилиум назначил хирургическое лечение из-за того, что образование распространилось на шейку матки.

В мае пациентке выполнили магнитно-резонансную терапию. Она показала, что у нее не увеличены регионарные лимфатические узлы. Во время ревизии у женщины выявили метастатические лимфатические узлы в забрюшинном пространстве.

Врачи онкоцентра провели операцию «Вертгейма». Медики выполнили ее до уровня почечных артерий и почечных сосудов. Процедура заключалась в удалении группы лимфоузлов вместе с окружающей их клетчаткой.

Операция длилась менее трех часов. Она прошла с минимальной кровопотерей. Женщине предстоит лекарственная и лучевая терапия.