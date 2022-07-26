В рязанском Окском заповеднике медведь попал в фотоловушку

Сотрудники заповедника получили видео с фотоловушки, на котором видно, чем именно занимался медведь.

В рязанском Окском заповеднике медведь попал в фотоловушку. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Старший научный сотрудник Надежда Панкова рассказала, что в первый раз медведя зафиксировала фотоловушка осенью 2021 года после долгого отсутствия. Позже он попал в объектив в мае. В июле сотрудники заповедника получили видео с фотоловушки, на котором видно, чем именно занимался медведь.

«Большая часть фотоловушек у нас в заповеднике стоит возле кабаньих чесалок, или, как их еще называют, сигнальных деревьев. Кабаньи чесалки привлекают не только кабанов. Звери, проходящие по тропе, любят подходить к чесалке, чтобы как минимум ее обнюхать, а какмаксимум — пометить», — рассказала Надежда Панкова.

На кадрах видно, как медведь подходит к кабаньей чесалке и, обнюхав ее, потерся о дерево спиной.

Позже кабан, подошедший к сигнальному дереву, учуял запах медведя и быстро убежал.

Надежда Панкова добавила, что в местах, где медведи живут вместе с кабанами, животные часто пользуются одними и теми же деревьями-чесалками.

" С мая по июль у медведей брачный период, и самцы бродят по территории в поисках самок. Учитывая то, как редки в наших краях медведи, мише будет непросто найти себе подругу", — подчеркнула сотрудник заповедника.