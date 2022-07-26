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В Рязанской области 27 июля ожидается сильный ветер и до +32 градуса
Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в среду, 27 июля, ожидаются жара и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В области местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В отдельных районах — гроза. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/c. При грозе местами возможны порывы до 13-18 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +13, +18 градусов, днем +27, +32 градуса. Местами возможна жара.