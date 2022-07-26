В Рязани задержали вора мобильных телефонов. Об этом сообщило
В полицию обратился продавец магазина на улице Новоселов. Он сообщил, что один из посетителей попросил достать с витрины дорогую модель телефона. Мужчина начал ее рассматривать, а после — сбежал с товаром.
На место кражи приехали полицейские. Они составили описание внешности преступника.
Некоторое время спустя схожее преступление случилось в салоне сотовой связи на улице Циолковского. Таким же способом мужчина с похожей внешностью украл два телефона.
Сотрудники уголовного розыска определили, что предполагаемым грабителем мог быть 24-летний житель Рязанского района. Ранее его судили за кражу и грабеж. Его нашли и задержали.
Выяснилось, что устройства он успел продать случайным людям по сходной цене. Деньги он потратил на алкоголь и наркотики.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК