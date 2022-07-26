В Рязани задержали вора мобильных телефонов

Рецидивиста подозревают в кражах в салонах сотовой связи на улицах Новоселов и Циолковского.

В Рязани задержали вора мобильных телефонов. Об этом сообщило региональное управление МВД .

В полицию обратился продавец магазина на улице Новоселов. Он сообщил, что один из посетителей попросил достать с витрины дорогую модель телефона. Мужчина начал ее рассматривать, а после — сбежал с товаром.

На место кражи приехали полицейские. Они составили описание внешности преступника.

Некоторое время спустя схожее преступление случилось в салоне сотовой связи на улице Циолковского. Таким же способом мужчина с похожей внешностью украл два телефона.

Сотрудники уголовного розыска определили, что предполагаемым грабителем мог быть 24-летний житель Рязанского района. Ранее его судили за кражу и грабеж. Его нашли и задержали.

Выяснилось, что устройства он успел продать случайным людям по сходной цене. Деньги он потратил на алкоголь и наркотики.