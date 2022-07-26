В Рязани без холодной воды остались два детских сада и 17 домов

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В Рязани без холодной воды остались два детских сада и 17 домов. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 26 июля, с 09:00 до 16:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

улица Бирюзова, дома №№ 7 корпус 2, 8-а (детский сад № 16);

улица Станкозаводская, дом № 25 корпус 1;

улица Березовая, дома №№ 1 корпус 1, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-з, 1-и (детский сад № 43), 1-к, 1-л, 1-м, 1-н.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет на улице Зубковой, в доме № 2.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.