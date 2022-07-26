В Приокском стая собак повредила автомобиль рязанца, пытаясь растерзать кота

По словам рязанки, каждую ночь собаки носятся по двору и оббегают припаркованные во дворах автомобили.

В поселке Приокский стая собак повредила автомобиль рязанца, пытаясь достать кота. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

По словам рязанки, свора чипированных собак стала устраивать по ночам охоту на кошек.

«Днем эти собаки на людей не бросаются, спокойные и дружелюбные. Но по ночам нашли себе забаву — гонять кошек во дворах. Жуткое зрелище. Недавно пытались достать кота из-под соседской машины. В два часа ночи стоял рык, лай, кот визжал. В итоге — собаки поцарапали автомобиль и сломали бампер, а кота растерзали», — рассказала женщина.

По ее словам, теперь почти каждую ночь собаки носятся по двору и оббегают припаркованные во дворах автомобили.

«Большее беспокойство вызывает то, что они могут во время охоты напасть на проходящих мимо людей. Мне нужно было ночью поехать на вокзал, так они выскочили из-за угла и чуть не налетели на меня. Хорошо, что рядом со мной был муж и отогнал их», — подчеркнула рязанка.

Собеседница отметила, что многие соседи обращались МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», но там им не посоветовали, что делать в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что на улице Есенина бродячие собаки «разорвали» припаркованную машину.