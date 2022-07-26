В Подмосковье 17-летний подросток подавился куском шашлыка

Трагедия произошла в Сергиево-Посадском городском округе.

В Подмосковье 17-летний подросток подавился куском шашлыка. Об этом сообщил « МК ».

Трагедия произошла в Сергиево-Посадском городском округе в СНТ «Коммунальщик».

Молодой человек ел шашлык. Ему внезапно стало плохо, и он начал задыхаться. Юношу спасти не смогли.

Отмечается, что у подростка ранее случались схожие приступы во время приема пищи. Также в публикации указано, что у него было множество заболеваний.