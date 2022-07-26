В Нижнекамске молодой человек выпал с восьмого этажа

После он попытался убежать от медиков.

В Нижнекамске молодой человек выпал с восьмого этажа. Об этом сообщил KazanFirst .

В публикации указано, что мужчина простоял на подоконнике долгое время. После этого он прыгнул на кондиционер на фасаде. Однако он сорвался и упал вниз. Он приземлился на клумбу.

Как указало издание, молодой человек, пытался убежать от прибывших медиков. Он смог добраться до подъезда, где он и умер.

Ему был 31 год. Мужчину похоронили 26 июля.