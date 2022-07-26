В Нижнекамске молодой человек выпал с восьмого этажа
После он попытался убежать от медиков.
В Нижнекамске молодой человек выпал с восьмого этажа. Об этом сообщил
В публикации указано, что мужчина простоял на подоконнике долгое время. После этого он прыгнул на кондиционер на фасаде. Однако он сорвался и упал вниз. Он приземлился на клумбу.
Как указало издание, молодой человек, пытался убежать от прибывших медиков. Он смог добраться до подъезда, где он и умер.
Ему был 31 год. Мужчину похоронили 26 июля.
Инцидент попал на видео. Его можно посмотреть по