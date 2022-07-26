В минобороны заявили о распространении недостоверной информации о мобилизации в России

По версии ведомства, этим занимается ряд зарубежных СМИ.

Министерство обороны России заявило о распространении недостоверной информации о мобилизационных мероприятиях. Об этом ведомство сообщило во вторник, 26 июля, пишет РИА Новости.

Как рассказали изданию в минобороны, с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Им будет руководить начальник генштаба Валерий Герасимов.

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим», — указано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мэр Рязани Елена Сорокина попросила представителей ведущих городских предприятий рассказать сотрудникам о возможности участия в специальной военной операции.