В Кадоме подросток без «прав» упал с квадроцикла

Подростка и его родителей привлекут к административной ответственности.

В Кадоме подросток без «прав» упал с квадроцикла. Об этом сообщила пресс-служба рязанского управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 25 июля, в 20:45 на 1-м Советском переулке около дома № 10. 17-летний подросток на квадроцикле Linhai М200 не справился с управлением и упал. После ДТП он обращался за медицинской помощью.

Также выяснилось, что молодой человек не имел права управления транспортным средством. Подростка и его родителей привлекут к административной ответственности.

Проводится проверка.