В Башкирии в ДТП погибла 17-летняя девушка

Авария произошла в понедельник, 25 июля, в 21:15 в Краснокамском районе.

В Башкирии в ДТП погибла 17-летняя девушка. Об этом пишет «Электрогазета.рф».

Авария произошла в понедельник, 25 июля, в 21:15 в Краснокамском районе. На пятом километре трассы «Нефтекамск-Янаул» столкнулись «ВАЗ-2109», которым управлял 26-летний водитель, и Lada Priora под управлением 30-летнего водителя.

В легковушках ехали шесть человек. 17-летняя пассажирка «девятки» погибла на месте аварии.

Водителя «Приоры» и троих пассажиров «ВАЗа» госпитализировали с травмами.

Уточняется, что разлива топлива не произошло.

Обстоятельства произошедшего уточняются.