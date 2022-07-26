В Башкирии в ДТП погибла 17-летняя девушка
Авария произошла в понедельник, 25 июля, в 21:15 в Краснокамском районе.
В Башкирии в ДТП погибла 17-летняя девушка. Об этом
Авария произошла в понедельник, 25 июля, в 21:15 в Краснокамском районе. На пятом километре трассы «Нефтекамск-Янаул» столкнулись «ВАЗ-2109», которым управлял 26-летний водитель, и Lada Priora под управлением 30-летнего водителя.
В легковушках ехали шесть человек. 17-летняя пассажирка «девятки» погибла на месте аварии.
Водителя «Приоры» и троих пассажиров «ВАЗа» госпитализировали с травмами.
Уточняется, что разлива топлива не произошло.
Обстоятельства произошедшего уточняются.