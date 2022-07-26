Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
29°
Срд, 27
30°
Чтв, 28
29°
ЦБ USD 58.66 0.88 27/07
ЦБ EUR 59.41 0.74 27/07
Нал. USD 62.25 / 60.19 26/07 13:24
Нал. EUR 65.3 / 61.04 26/07 13:24
Новости
Публикации
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
Вчера 16:48
3 327
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
Вчера 11:11
8 197
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
Вчера 10:11
3 320
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
3 191
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове мужчина получил 13 лет колонии
Струженкова обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. Он полностью признал вину.

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове мужчина получил 13 лет колонии. Об этом пишет РИА Новости.

Также молодого человека оштрафовали на 205 тысяч рублей. Прокурор требовал назначить 14 лет лишения свободы.

Струженкова полностью признал вину. Его обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога.

Также сообщается, что его отец выплатил гимназии 106 тысяч рублей.

Напомним, взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Пострадали 12 подростков, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.