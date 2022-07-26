Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове мужчина получил 13 лет колонии
Струженкова обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. Он полностью признал вину.
Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове мужчина получил 13 лет колонии. Об этом
Также молодого человека оштрафовали на 205 тысяч рублей. Прокурор требовал назначить 14 лет лишения свободы.
Струженкова полностью признал вину. Его обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога.
Также сообщается, что его отец выплатил гимназии 106 тысяч рублей.
Напомним, взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Пострадали 12 подростков, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.