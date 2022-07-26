Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове мужчина получил 13 лет колонии

Струженкова обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. Он полностью признал вину.

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове мужчина получил 13 лет колонии. Об этом пишет РИА Новости.

Также молодого человека оштрафовали на 205 тысяч рублей. Прокурор требовал назначить 14 лет лишения свободы.

Струженкова полностью признал вину. Его обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога.

Также сообщается, что его отец выплатил гимназии 106 тысяч рублей.

Напомним, взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Пострадали 12 подростков, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.