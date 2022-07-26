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Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2022» в Рязани пройдет 26 августа
Два года подряд его отменяли из-за коронавирусных ограничений.

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2022» состоится в пятницу, 26 августа на улице Почтовой.

Объявлен сбор заявок на участие в мероприятие. Желающим выступить необходимо оставить информацию по ссылке. Заявки принимаются до 18 августа. По результатам отбора будут объявлены участники фестиваля. Также в ближайшее время будет запущен прием заявок для художников, поэтов и участников ярмарки hand-made.

Фестиваль «Подбелка» — самобытное городское мероприятие, ставшее с 2011 года одной из визитных карточек Рязани. Фестиваль проходит в пятницу, накануне Дня города. В 2018 и 2019 году на «Подбелке» побывало около 18 тысяч человек. Два года подряд мероприятие отменяли из-за коронавирусных ограничений. Одним из организаторов фестиваля выступает информационное агентство РЗН. инфо, генеральный партнер — Агентство развития туризма Рязанской области.