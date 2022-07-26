Сорокина осмотрела ход благоустройства рязанского сквера имени Уткина

Работы начались в 2022 году. Они ведутся в рамках программы поддержки местных инициатив.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ход благоустройства сквера имени Уткина. Об этом она рассказала на странице в соцсети « ВКонтакте ».

По словам главы горадминистрации, активисты подали заявку на благоустройство территории в программе поддержки местных инициатив. Работы начались в 2022 году. «Конечно, чтобы выполнить все, что запланировали жители, потребуется несколько этапов. Объем работ большой — парк достаточно протяженный, но постепенно сделать можно многое», — отметила Сорокина.

По словам чиновницы, на данный момент заасфальтированы около 800 квадратных метров: центральные входы, подходы к детской площадки, часть дорожно-тропиночной сети. Рабочие заменили 16 светильников.

«Поручила подрядчику переделать часть асфальта перед клумбой и выровнять перепад высот на обочине, Дирекции благоустройства — привести в порядок детскую площадку», — написала Сорокина.