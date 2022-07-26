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Рязанцу вынесли предупреждение за заросший сорняками участок
Проверка показала, что собственник нарушил земельное законодательство: участок зарос сорняками и кустарниками по всей площади.

Рязанцу вынесли предупреждение за заросший сорняками участок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Участок площадью 63,5 гектаров располагается около деревни Чернышово Касимовского района. Проверка показала, что собственник нарушил земельное законодательство: участок зарос сорняками и кустарниками по всей площади.

Рязанцу вынесли предупреждение о недопустимости нарушения законодательства и обязали очистить территорию от сорняков и древесно-кустарниковой растительности.