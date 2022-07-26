Руководство «Ряжского Агроцентра» запросило в суде почерковедческую экспертизу против претендентов на прибыль предприятия

Родной брат бывшего председателя СПК Александра Нечаева-старшего утверждает, что подпись в документах поддельная.

Руководство «Ряжского Агроцентра» запросило в суде почерковедческую экспертизу против претендентов на прибыль предприятия. Об этом пишет «Областная Рязанская газета».

Руководство СПК «Ряжский Агроцентр» подало в суд иск о признании недействительными договора купли-продажи имущественного пая от 20.03.2017 года и акта приема передачи от 20.03.2017 года.

Родной брат бывшего председателя СПК Александра Нечаева-старшего утверждает, что подпись в документах поддельная. В связи с этим истцы попросили назначить судебно-почерковедческую экспертизу и предложили провести ее в в «Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, либо в ООО «Экспертное партнерство — Рязань».

Вторая сторона выступила против обеих организаций и предложила провести экспертизу в Нижнем Новгороде. Адвокат представителя второй стороны Натальи Сконниковой сообщил, что уже перевел средства для оплаты экспертизы на счет Арбитражного суда.

Редакция «Областной Рязанской газеты» предположила, что таким образом на активы «Ряжского Агроцента» претендует крупный российский агрохолдинг, заместитель генерального директора которого в свое время занимал должность начальника УФМС Нижегородской области.

Также сообщается, что следственный отдел по Скопинскому району в третий раз отказывает суду в предоставлении документов с оригинальными подписями и образцами почерка Нечаева-старшего.

Напомним, в январе 2021 года трое граждан заявили новому председателю СПК «Ряжский Агроцентр» Александру Нечаеву-младшему, что они якобы являются членами кооператива и, соответственно, претендуют на долю прибыли. Случилось это спустя два месяца после смерти отца Нечаева-младшего, который изначально руководил крупнейшим сельхозпредприятием региона.

Претенденты на многомиллионную прибыль предприятия обвинили Нечаева-младшего в подделке документов и рейдерском захвате. В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о возможном захвате предприятия. Информация не подтвердилась. В настоящее время в арбитражном суде Рязанской области рассматриваются гражданские дела по искам трех граждан, в которых они пытаются убедить суд в том, что являются членами кооператива. Как пишет «Областная Рязанская газета», в ходе суда выяснилось, что претенденты на доли в сельхозпредприятии Рязанской области «Ряжский Агроцентр» никогда там не числились в качестве работников кооператива.