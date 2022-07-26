Подозреваемый в убийстве двух мужчин в Павловском Посаде сдался полиции

Отмечается, что он является душевнобольным. Ранее у него забрали оружие из-за за психического заболевания.

Мужчина, подозреваемый в двойном убийстве в Павловском Посаде, сдался полицейским. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации портала, мужчина является душевнобольным. О нем известно, что ранее росгвардейцы отобрали у него оружие из-за его психического заболевания. Также в прокуратуре Московской области порталу подтвердили, что в ведомство поступила явка с повинной в убийстве двух лиц. Мотивы мужчины выясняют специалисты.

Как писал Telegram-канал Mash , подозреваемый три дня скитался по лесу. Недавно он оказался в психлечебнице из-за неадекватного поведения и проблем с алкоголем. Отмечается, что в лишении права на охоту он винил егерей — им он и обещал отомстить.

Напомним, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в городском округе Павловский Посад в субботу, 23 июля.

Фото — Telegram-канал Mash