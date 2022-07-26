Подозреваемый в убийстве двух мужчин в Павловском Посаде сдался полиции

Мужчина, подозреваемый в двойном убийстве в Павловском Посаде, сдался полицейским. Об этом сообщила «
По информации портала, мужчина является душевнобольным. О нем известно, что ранее росгвардейцы отобрали у него оружие из-за его психического заболевания. Также в прокуратуре Московской области порталу подтвердили, что в ведомство поступила явка с повинной в убийстве двух лиц. Мотивы мужчины выясняют специалисты.
Как писал
Напомним, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в городском округе Павловский Посад в субботу, 23 июля.
Фото — Telegram-канал Mash