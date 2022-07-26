Новым директором УРТ стал Андрей Суханов

Около года он исполнял обязанности руководителя предприятия.

Новым директором УРТ на постоянной основе стал Андрей Суханов. Об этом сообщили в группе « Общественного совета при управлении транспорта » в соцсети «ВКонтакте».

О назначении стало известно на рабочем совещании мэра города Елены Сорокиной с главами структурных подразделений. Оно состоялось во вторник, 26 июля.

Суханов исполнял обязанности руководителя предприятия с 18 августа 2021 года. В МУП «Управление рязанского троллейбуса» он работает с 2020 года. Сперва он был начальником транспортного цеха, затем его перевели на должности главного инженера.