На Урале подросток без «прав» устроил смертельное ДТП, погибли двое

В ДТП погиб водитель легковушки и его 12-летняя пассажирка. Родители не знали, что их дети поехали кататься на машине.

На Урале подросток без «прав» устроил смертельное ДТП, погибли двое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла во вторник, 26 июля, на 17 километре трассы «село Прокопьевская Салда — село Пия».

16-летний подросток за рулем «ВАЗ» без водительских «прав» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком «Урал», который перевозил древесину.

В ДТП погиб водитель легковушки и его 12-летняя пассажирка. Еще одна девочка 14 лет получила травмы, ее доставили в больницу. В ГИБДД уточнили, что подростки в «ВАЗе» не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также выяснилось, что подросток гостил у бабушки и знал, где она хранит ключи от машины. Родители мальчика не знал, что он взял ключи и поехал кататься, его бабушка также не смогла пояснить ситуацию. Девочки были сестрами, и их родители также не знали, что они поехали кататься.