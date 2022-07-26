На Урале подросток без «прав» устроил смертельное ДТП, погибли двое. Об этом пишет
Авария произошла во вторник, 26 июля, на 17 километре трассы «село Прокопьевская Салда — село Пия».
16-летний подросток за рулем «ВАЗ» без водительских «прав» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком «Урал», который перевозил древесину.
В ДТП погиб водитель легковушки и его 12-летняя пассажирка. Еще одна девочка 14 лет получила травмы, ее доставили в больницу. В ГИБДД уточнили, что подростки в «ВАЗе» не были пристегнуты ремнями безопасности.
Также выяснилось, что подросток гостил у бабушки и знал, где она хранит ключи от машины. Родители мальчика не знал, что он взял ключи и поехал кататься, его бабушка также не смогла пояснить ситуацию. Девочки были сестрами, и их родители также не знали, что они поехали кататься.