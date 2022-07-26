На Урале 12-летний мальчик утонул во время рыбалки, пытаясь достать из воды очки

Следователи проводят процессуальную проверку.

На Урале 12-летний мальчик утонул во время рыбалки, пытаясь достать из воды очки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла в понедельник, 25 июля, под Асбестом. Мужчина вместе с внуком и внучкой отправился на рыбалку. Вечером дети решили искупаться. Во время купания мальчик потерял очки и стал искать их под водой. После очередного погружения он не вынырнул. Дедушка не смог сам найти ребенка и позвонил в службу спасения.

Спасатели достали из воды тело подростка.

Следователи проводят процессуальную проверку.