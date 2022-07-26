На 74 рязанских улицах в среду снизят подачу холодной воды

Причина — ремонтные работы на водопроводе.

На 74 рязанских улицах в среду, 27 июня, снизят подачу холодной воды. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

Причина — ремонтные работы на водопроводе.

Так, с 9:00 до 21:00 ресурса не будет в гостинице «Сочи» (улица Окружная дорога, 188 км, дом № 5) и в гаражном кооперативе «Редуктор».

На это же время подачу холодной воды снизят по адресам: