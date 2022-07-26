На 74 рязанских улицах в среду снизят подачу холодной воды
Причина — ремонтные работы на водопроводе.
На 74 рязанских улицах в среду, 27 июня, снизят подачу холодной воды. Объявление появилось на сайте горадминистрации.
Причина — ремонтные работы на водопроводе.
Так, с 9:00 до 21:00 ресурса не будет в гостинице «Сочи» (улица Окружная дорога, 188 км, дом № 5) и в гаражном кооперативе «Редуктор».
На это же время подачу холодной воды снизят по адресам:
- 1-й Аллейный проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 38, 40, 5, 6, 7, 8, 9;
- 1-й Базарный проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9;
- 1-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 1-й Коломенский проезд, дома №№ 1/35, 10/1, 12, 14, 2/37, 6, 8/2, 9;
- 1-й Крайний проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 18, 4, 6, 8, 9;
- 1-й Почтовый проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9;
- 1-й проезд Коняева, дома №№ 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а;
- 1-й Тракторный проезд, дома №№ 6, 7, 8, 9;
- 1-й Усадебный проезд, дома №№ 10, 12, 14, 15, 16, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 1-й Центральный проезд, дома №№ 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- 2-й Аллейный проезд, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 9;
- 2-й Базарный проезд, дома №№ 1, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- 2-й Дягилевский проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2/15, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 8, 9;
- 2-й Коломенский проезд, дома №№ 1/41, 10/7, 11, 12, 13, 14, 2/43, 3, 4, 5, 6, 7/6, 8/8, 9/5;
- 2-й Крайний проезд, дома №№ 1, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 9;
- 2-й Почтовый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а;
- 2-й проезд Коняева, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/4, 18, 19, 20, 21, 22/5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а/9;
- 2-й Тракторный проезд, дом № 3;
- 2-й Усадебный проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- 3-й Аллейный проезд, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 5, 6;
- 3-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22/11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 37, 39, 4, 41, 47, 49, 5, 53, 59, 6, 8, 9;
- 3-й Коломенский проезд, дома №№ 1/47, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7/12, 8/14, 9/11;
- 3-й проезд Коняева, дома №№ 10/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 3-й Тракторный проезд, дом № 7;
- 3-й Усадебный проезд, дома №№ 12, 5;
- 3-й Центральный проезд, дома №№ 1, 16, 3, 5, 7;
- 4-й Аллейный проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 32, 5, 8;
- 4-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 19, 2, 20/19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 8 корпус 1, 8, 9;
- 4-й Коломенский проезд, дома №№ 1/53, 2/55, 3, 4, 5, 6, 7/18;
- 4-й проезд Коняева, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/15, 22/17, 23, 24, 25, 26, 27, 4, 5, 6, 7/16, 8, 9/11;
- 4-й Усадебный проезд, дома №№ 3, 9;
- 5-й Аллейный проезд, дома №№ 10, 11/24, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 корпус 1, 3, 30, 31, 32, 4, 40, 5, 6, 7, 9;
- 5-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 11, 14 корпус 1, 14, 17/18, 21, 23, 24, 25, 3, 37, 5 корпус 1, 5, 8 корпус 2, 9 корпус 1, 9;
- 5-й Коломенский проезд, дома №№ 1/59, 11, 12, 14, 2/61, 3, 4, 5, 6, 8/26;
- 5-й проезд Коняева, дома №№ 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2/17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/15;
- 6-й Аллейный проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25а, 26, 26а, 27, 29, 3, 30, 32, 33, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 6-й Коломенский проезд, дома №№ 1/65, 3, 5, 7/30, 9/23;
- 7-й Аллейный проезд, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 корпус 1, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 32, 33, 34, 4, 42, 46, 5, 7, 9;
- 8-й Аллейный проезд, дома №№ 1/75, 1, 10, 11, 12, 13/55, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/58, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9;
- улица Аллейная, дома №№ 10, 11, 12/23, 14, 16, 18/29, 18, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3/31, 30, 32, 34, 4, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 5/32, 50, 51, 52, 53/26, 54/43, 55, 56/66 (школа № 30), 57, 6/21, 60, 62, 64/24, 66, 68/23, 7, 7а, 8, 9;
- улица Базарная, дома №№ 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 5, 7, 8, 9;
- улица Бахмачеевская, дома №№ 1, 11, 13, 13а, 13 В, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 3 корпус 2, 3, 30, 32, 34 (школа № 28), 5, 7, 9 корпус 1, 9;
- улица Великанова, дома №№ 1 корпус 2 (детский сад № 103), 1 корпус 1, 1/6, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 корпус 3, 10, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 11, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 12, 13, 14 корпус 1, 14, 15, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 16, 17, 18, 19, 2, 3 корпус 1, 3, 4, 5 корпус 2 (детский сад № 108), 5, 6 корпус 1 (детский сад № 110), 6, 7 корпус 1, 8 корпус 1, 8, 9 (школа № 47);
- улица Ветеринарная, дома №№ 10, 13/10, 16, 17, 22, 28, 3, 4, 9;
- улица Детская, дома №№ 10, 11, 12, 13/1, 13, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Дягилевская, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/7, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24/7, 25, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31/6, 32, 34/32, 36, 37, 39, 4, 40/32, 41, 42, 43, 44/31, 45, 46, 49, 5, 51, 53, 54/64 (ГКБ № 10), 54/64 (городская детская поликлиника № 6), 56/31, 6, 60, 62, 64/12, 66, 68 корпус 1, 7, 70, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 73, 74, 77, 78 корпус 1, 78, 78б, 79, 8, 81, 83/2, 85/1, 9;
- улица Животноводческая, дома №№ 10, 11, 12 корпус 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40 корпус 1, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8;
- улица Животноводческий проезд, дома №№ 10, 11 корпус 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 8, 9, 9а;
- улица Зафабричная, дома №№ 2/1, 4, 5, 6, 7, 8;
- улица Коломенская, дома №№ 1а, 3, 39, 45, 47, 51, 53, 57, 61, 63, 65;
- улица Комбайновая, дома №№ 1/5, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13, 2/7, 20, 21 корпус 1, 21, 22 корпус 1, 22, 24;
- улица Коняева, дома №№ 1, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 11/1, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13/2, 13, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, с 141 по 143, с 145 по 147, 147, 149 корпус 1, 149, 15, 151, 153, 155, 157, 159, 16, 161, 163, 165, 167, 169, 17, 171 корпус 1, 171, 173, 175, 177, 179, 18, 181, 185, 187, 189, 19, 191, 193, 195, 197, 199, 2, 20, 201, 203, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41 корпус 1, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52 (Представительский комплекс правительства Рязанской области), 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98;
- улица Костычева, дома №№ 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 (городская детская поликлиника № 6), 10, 12 корпус 1, 12, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 14 (ЦСДБ города Рязани/филиал № 9), 14, 15 корпус 1, 16 корпус 1, 16, 19 корпус 1, 19, 2 корпус 1, 2, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 (городская детская поликлиника № 6), 6, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7, 8 корпус 1, 8, 9;
- улица Крупской, дома №№ 1/13, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10, 10а (детский сад № 22), 11 (РЦДО), 11, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 13 (ГКССМП), 13, 14 корпус 2 (МФЦ Рязанской области), 14 корпус 1, 14 корпус 2, 14, 15 корпус 1 (детский сад № 115), 15/18, 16 корпус 1, 16, 18 корпус 1, 18, 18а, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 2/14, 21 корпус 1, 21 корпус 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (ОКПЦ), 28 корпус 1, 28, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3, 4, 4а (детский сад № 106), 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 5, 7 (школа № 53), 8 корпус 1, 8 корпус 2, 8, 9, 9а (ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова);
- улица Московский заулок, дома №№ 1, 10, 11, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 4, 6, 8;
- Московское шоссе, дома №№ 101 корпус 3, 101, 101а, 101б, 103, 103б, 119а, 123, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 141а, 15, 18 (Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань), 18 (Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»), 18 (УОДМС), 18 (Управление социальной защиты населения Рязанской области), 18 (МКУ «Техобеспечение»), 19, 3, 33 корпус 1, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 35 корпус 1, 35, 39 корпус 1, 39 корпус 2, 39 корпус 3, 39 корпус 4, 39, 41 корпус 1, 41 корпус 2, 41а (детский сад № 128), 45 корпус 1, 45 корпус 2, 45, 47 корпус 1, 47, 49 (Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 5, 51/2, 53, 55, 57, 59, 6 (ГАРО), 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 9, 91 корпус 1, 91, 93, 93б, 95а, 95б, 97 корпус 2, 97, 99, 99б;
- улица Народный бульвар, дома №№ 11, 12 корпус 1, 12, 14, 15, 16, 4, 9;
- улица Новаторов, дома №№ 1 корпус 4, ¼, 10, 11 корпус 1, 11, 12, 13, 15 корпус 1, 15, 17 корпус 1, 17, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 19, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 5, 2, 21 (школа № 60/61), 21 (ЦДТ «Стрекоза»), 21а (школа № 60/61), 23, 25, 27, 27а (детский сад № 134), 27б (Рязанский геронтологический центр имени Мальшина), 29, 3, 3а (школа-интернат № 26), 4, 5 корпус 1, 5, 6, 7, 8, 9 корпус 1, 9, 9в;
- улица Овражная, дома №№ 2, 4, 6, 62, 66/18, 68, 70/17, 72/18, 9;
- улица Парковая, дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8;
- улица Почтовая (Дягилево), дома №№ 1 корпус 1, 1, 10 корпус 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 8, 9;
- улица Птицеводов, дома №№ 2, 3, 4, 5, 12;
- Сельскохозяйственная, дом № 16;
- Сельскохозяйственный переулок, дома №№ 1/16, 2/14, 3, 4, 5, 7/15;
- улица Тракторная, дома №№ 19, 20, 22;
- улица Урожайная, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 33, 35, 36, 37, 4, 45, 64;
- улица Усадебная, дома №№ 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 6, 9;
- улица Хиринская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 4, 1, 10, 11, 12, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15 В, 16, 16а, 16 В, 17 корпус 1, 17, 18, 18а, 19 корпус 2, 19 корпус 4, 19 корпус 6, 19 корпус 7, 19, 19 В, 19д, 2, 20, 21, 21 В, 22, 23, 24, 25, 25а, 26а, 26б, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33 корпус 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9;
- Хиринский проезд, дома №№ 10, 12, 14, 4, 6, 8;
- улица Центральная, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 3, 30, 31, 32, 33/21, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 5, 50, 52/12, 52, 53/13, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 68, 7, 70, 70а, 72, 8, 9;
- улица Шаповская, дома №№ 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16 корпус 1, 16, 17, 18, 19, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2, 20, 20а, 20б, 22, 24, 24а, 26, 27, 28, 3 корпус 1, 30, 32, 34, 36 корпус 1, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58 (ЦБС Рязани/библиотека-филиал № 5), 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70 корпус 1, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 84, 86, 88, 9 корпус 1, 9;
- улица Элеваторная, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 11 корпус 1, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15 корпус 1, 15, 16 корпус 1, 16, 17 корпус 1, 17, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18, 19 корпус 1, 19, 2 корпус 1, 2, 20 корпус 1, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 25, 26 корпус 1, 27, 28 корпус 1, 29, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3, 4, 40 корпус 1, 42а, 44 корпус 1, 46а, 4а, 5, 50а, 5а, 6 корпус 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а;
- Элеваторный заулок, дома №№ 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Юбилейная, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 10, 11, 12, 16 корпус 1, 16, 17, 18, 19, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2, 24 (школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов), 3 корпус 1, 3, 4, 5, 8, 9.