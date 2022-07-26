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Молодежь Рязанского приборного завода приняла участие в форуме «Инженеры будущего»
Представители Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») приняли участие в X международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2022» в Тульской области. Четверо молодых работников АО «ГРПЗ» входили в состав сборной команды АО «КРЭТ».

Представители Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») приняли участие в X международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2022» в Тульской области. Четверо молодых работников АО «ГРПЗ» входили в состав сборной команды АО «КРЭТ».

В этом году на форуме было организовано 12 факультетов. Работали образовательные модули по техническим, экономическим, информационным и другим направлениям, деловая программа включала панельные дискуссии и круглые столы с участием руководителей крупнейших отечественных корпораций и федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-структур, в том числе иностранных.

Участница форума Вера Толченкина, комплектовщик изделий и инструмента, отметила: «Каждый день был очень насыщенным и наполненным образовательными и деловыми программами, а вечером нас ждали спортивные, культмассовые, интеллектуальные мероприятия. Я прошла обучение на самом многочисленном факультете — авиационном. Мы учились работать в команде, достигать результата совместными усилиями, даже в сложных стрессовых ситуациях».

По словам инженера-технолога Ирины Фроловой, форум направлен на обучение, повышение навыков и знаний, которые обязательно найдут свое применение в дальнейшей работе на предприятии.

«Для молодых специалистов это хорошая возможность обменяться опытом и представить свои разработки. Обучаясь на факультете „Современные промышленные технологии и теория решения изобретательских задач“, я узнала много нового и интересного, — рассказала Ирина. — Форум был организован на высшем уровне, нас повсюду окружала атмосфера праздника, позитива, что прибавляло энергии и положительных эмоций».

Ежегодный международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года. Организаторами форума выступили союз машиностроителей России, госкорпорация Ростех, федеральное агентство по делам молодежи, правительство Тульской области, лига содействия оборонным предприятиям.