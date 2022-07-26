Мэрия не согласовала рязанцам проведение митинга в защиту зеленой зоны в Агропроме

Администрация Рязани отказала в проведении пикета, объяснив это тем, что во все дни на указанных площадках состоятся другие публичные мероприятия.

Мэрия не согласовала рязанцам проведение митинга в защиту зеленой зоны в Агропроме. Об этом сообщили в группе регионального отделения ВООПиК во вторник, 26 июля.

В заявке на проведение митинга активисты указали четыре разных площадки и разное время проведения. Несмотря на это администрация Рязани отказала в проведении пикета, объяснив это тем, что во все дни на указанных площадках состоятся другие публичные мероприятия.

«Сначала профильный заместитель главы администрации Рязани Олег Федин, которому подчиняется управление земельных ресурсов и имущественных отношений, решает не замечать лесопарковый массив и выставить его на продажу.

Затем, когда жители города и представители общественных организаций возмутились и начали сбор подписей за сохранение зеленой зоны, защищающей Рязань от выбросов предприятий южного промышленного узла, администрация города отказывает уже трем заявителям в проведении пикета», — говорится в посте.

Напомним, информация о продаже территории дубовой рощи в Агропроме появилась в соцсетях. После этого врио губернатора Павел Малков поручил приостановить торги землей.