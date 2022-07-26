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Холдинг X5 Group запустил пилотный проект фудшеринга
Проект по безвозмездной передаче продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных для употребления, компания начала совместно с АНО «Фудшеринг» и фондом продовольствия «Русь».

Холдинг X5 Group запустил пилотный проект фудшеринга. Об этом сообщили на сайте ритейлера.

Проект по безвозмездной передаче продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных для употребления, компания запустила совместно с АНО «Фудшеринг» и фондом продовольствия «Русь».

Отмечается, что сперва к пилоту подключат несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске. По его результатам компания планирует распространить его на большее количество магазинов (в том числе, и в других городах), расширить категории товаров, а также подключить к проекту распределительные сети компании и сеть «Перекресток».

В X5 Group отмечают, что цель пилота — наладить инфраструктуру по сбору продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить логистику по передаче товаров людям.

«По механике проекта сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей, подопечных фонда „Русь“ и АНО „Фудшеринг“», — указано в сообщении.

Напомним, ранее идею бесплатной раздачи продуктов для бедных поддержал минпромторг.