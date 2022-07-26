Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Борисов отметил, что Россия выполнит все обязательства перед партнерами, а после выхода из проекта будет формировать свою орбитальную станцию.

Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Об этом новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил в докладе Владимиру Путину, пишет РИА Новости .

Борисов отметил, что Россия выполнит все обязательства перед партнерами, а после выхода из проекта будет формировать свою орбитальную станцию.

Глава «Роскосмоса» добавил, что будущее пилотируемой космонавтики должно базироваться на системной научной программе, а каждый полет должен обогащать страну знаниями в области космоса.

Напомним, Юрия Борисова назначили главой госкорпорации «Роскосмос» после отставки Дмитрия Рогозина 15 июля.