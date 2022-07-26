20-летний рязанец украл из супермаркета шоколад и освежитель воздуха

Инцидент произошел в центре города в понедельник, 25 июля.

20-летний рязанец украл из супермаркета шоколад и освежитель воздуха. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, около 20:00.

Патрульные обратили внимание на мужчину, выходившего из магазина в центре Рязани с полиэтиленовым пакетом в руках. Увидев полицейских, он попытался скрыться. Мужчину догнали и остановили. Выяснилось, что он причастен к краже из супермаркета. Так, в пакете лежали освежитель воздуха и шоколад.

Рязанца отвели в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.