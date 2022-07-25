В Скопинском районе подросток на мотоцикле устроил ДТП

В Скопинском районе несовершеннолетний водитель на мотоцикле устроил ДТП. Об этом сообщили в группе «ДПС Скопин» «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 23 июля, на дороге Коготково — Корневое — Князево — станция Топилы. Скопинец 2005 года рождения на мотоцикле «Минск» ехал без прав. Он не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Nissan, двигавшегося впереди и столкнулся с ним.

В ДТП пострадал водитель. С травмами его доставили в больницу. Проводится проверка.