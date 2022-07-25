В Скопине пьяный водитель на «Приоре» врезался в забор

В ДТП пострадала женщина.

В Скопине пьяный водитель на автомобиле Lada Priora врезался в забор. Об этом сообщили в группе «ДПС Скопин» «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 23 июля. Скопинец 1978 года рождения на Lada Priora был пьян и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в бетонный забор.

Пострадала пассажирка — жительница Скопинского района 1977 года рождения. С травмами она обращалась в больницу.

Проводится проверка.