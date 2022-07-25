В Санкт-Петербурге мужчина ранил ножом четверых пациентов больницы

Инцидент произошел в учреждении в Колпине. Двое человек находятся в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге мужчина ранил ножом четверых пациентов больницы. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского главка Росгвардии сообщило РИА Новости .

Инцидент произошел в больнице на Павловской улице в Колпине в понедельник, 25 июля, около 6:00.

Ранее судимый 34-летний мужчина нанес ножевые ранения четверым пациентам. Как пишет Telegram-канал Baza , двое находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что персонал больницы нажал кнопку «тревога». На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали пациента и изъяли у него нож.

По информации Росгвардии, мужчину доставили в 80-й отдел полиции. Мотивы его действий выясняются.