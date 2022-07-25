В Рязанской области пропал 48-летний мужчина
О мужчине ничего неизвестно с 23 июля.
В Скопинском районе Рязанской области пропал 48-летний Владимир Корякин. Об это
О мужчине ничего неизвестно с 23 июля. Он нуждается в медпомощи.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-180 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.
Одежда: темная рубашка с коротким рукавом, темно-синие спортивные штаны с тремя полосками по бокам, зеленые сапоги до колен.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам телефона: