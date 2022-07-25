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В Рязанской области пропал 48-летний мужчина
О мужчине ничего неизвестно с 23 июля.

В Скопинском районе Рязанской области пропал 48-летний Владимир Корякин. Об это сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

О мужчине ничего неизвестно с 23 июля. Он нуждается в медпомощи.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-180 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.

Одежда: темная рубашка с коротким рукавом, темно-синие спортивные штаны с тремя полосками по бокам, зеленые сапоги до колен.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам телефона: +7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71, 112 (полиция).