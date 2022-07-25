В Рязанской области число случаев клещевого боррелиоза увеличилось до 13
Данные на 25 июля привело региональное управление Роспотребнадзора.
В Рязанской области число случаев клещевого боррелиоза (болезни Лайма) увеличилось до 13. Об этом сообщили в региональном управлении
Ведомство привело данные на понедельник, 25 июля.
На прошлой неделе в больницы Рязанской области из-за укусов клещей обратились 74 человека. Среди них — 22 ребенка. Наибольшее число обращений специалисты зафиксировали в Рязани, а также в Рязанском, Касимовском, Скопинском, Рыбновском районах.