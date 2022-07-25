В Москве задержали политика Леонида Гозмана*
Отмечается, что он находился в момент задержания на станции метро «Фрунзенская». Его подозревают в несвоевременном уведомлении миграционной службы о получении двойного гражданства.
В Москве задержали политика Леонида Гозмана*. Об этом сообщил Telegram-канал
Как пишет медиапортал «ОВД-Инфо"**, политика задержали по системе распознавания лиц «Сфера». Гозман в этот момент находился на станции метро «Фрунзенская».
В середине июля стало известно, что Гозмана вызывали в Следственный комитет. Его допрашивали в качестве подозреваемого по делу о двойном гражданстве. По версии СМИ, Гозман несвоевременно уведомил миграционную службу о получении гражданства Израиля в 2018 году.
*входит в реестр СМИ-иноагентов.
**объявлен иностранным агентом.