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В Москве задержали политика Леонида Гозмана*
Отмечается, что он находился в момент задержания на станции метро «Фрунзенская». Его подозревают в несвоевременном уведомлении миграционной службы о получении двойного гражданства.

В Москве задержали политика Леонида Гозмана*. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как пишет медиапортал «ОВД-Инфо"**, политика задержали по системе распознавания лиц «Сфера». Гозман в этот момент находился на станции метро «Фрунзенская».

В середине июля стало известно, что Гозмана вызывали в Следственный комитет. Его допрашивали в качестве подозреваемого по делу о двойном гражданстве. По версии СМИ, Гозман несвоевременно уведомил миграционную службу о получении гражданства Израиля в 2018 году.

*входит в реестр СМИ-иноагентов.

**объявлен иностранным агентом.