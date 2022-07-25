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В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи
Мужчина умер в больнице от потери крови.

В поселке Тельма Усольского района Иркутской области мужчина умер после укуса свиньи. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел утром 23 июля на территории одного из домовладений. Стая свиней, находящихся на самоыпасе, зашла на участок. Хозяин дома пытался прогнать животных, но один из них укусил его за ногу.

Мужчина умер в больнице от потери крови.

Прокуратура назначила проверку по соблюдению требований законодательства о содержании домашних сельскохозяйственных животных. По результатам примут меры прокурорского реагирования.