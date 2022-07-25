Водитель, устроивший ДТП в Мервине, был пьян

В ДТП, произошедшем в поселке Мервино в Рязани, пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 24 июля примерно в 14:00 в Рязани напротив дома № 15 «А» на 8-м Мервинском проезде 26-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения (1,423 мг/л) на Volvo S40 сбил 38-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по краю проезжей части. После этого автомобиль врезался в газовую трубу и забор.

Пешеход обращался в больницу. Проводится проверка.