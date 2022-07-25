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В Башкортостане пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
На месте работает следственно-оперативная группа.

В Башкортостане пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком. Об этом в Telegram сообщил начальник ГИБДД Башкирии.

ДТП произошло около 11 часов в понедельник, 25 июля. Микроавтобус Ford Transit ехал из населенного пункта Языково в Уфу. На 1413 км автодороги он столкнулся с автомобилем «КамАЗ», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

Погибли пять человек, еще десять получили травмы разной тяжести.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.