В Башкортостане пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

На месте работает следственно-оперативная группа.

В Башкортостане пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком. Об этом в Telegram сообщил начальник ГИБДД Башкирии.

ДТП произошло около 11 часов в понедельник, 25 июля. Микроавтобус Ford Transit ехал из населенного пункта Языково в Уфу. На 1413 км автодороги он столкнулся с автомобилем «КамАЗ», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

Погибли пять человек, еще десять получили травмы разной тяжести.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.