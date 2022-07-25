Умерла педагог рязанской школы № 68 Лилия Журавлева
Педагогический коллектив выразил соболезнования родным и близким Лилии Журавлевой.
Скончалась учитель начальных классов рязанской школы № 68 Лилия Журавлева. Об этом
«Она была замечательным педагогом, которого любили дети, уважали родители, ценили коллеги. Лилия Николаевна останется в нашей памяти жизнерадостным, целеустремлённым, отзывчивым, искренним человеком», — говорится в сообщении.
Педагогический коллектив выразил соболезнования родным и близким Лилии Журавлевой.
Отпевание пройдет во вторник, 26 июля, в 10:30 в Крестовоздвиженской церкви на улице Новоселов.