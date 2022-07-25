Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
28°
Втр, 26
30°
Срд, 27
30°
ЦБ USD 57.78 0.39 26/07
ЦБ EUR 58.67 0.91 26/07
Нал. USD 60.6 / 69 25/07 18:40
Нал. EUR 62.25 / 69.46 25/07 17:45
Новости
Публикации
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
6 часов назад
1 148
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
12 часов назад
5 940
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
13 часов назад
2 045
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
2 749
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Умерла педагог рязанской школы № 68 Лилия Журавлева
Педагогический коллектив выразил соболезнования родным и близким Лилии Журавлевой.

Скончалась учитель начальных классов рязанской школы № 68 Лилия Журавлева. Об этом сообщили на странице учебного заведения «ВКонтакте» в воскресенье, 24 июля.

«Она была замечательным педагогом, которого любили дети, уважали родители, ценили коллеги. Лилия Николаевна останется в нашей памяти жизнерадостным, целеустремлённым, отзывчивым, искренним человеком», — говорится в сообщении.

Педагогический коллектив выразил соболезнования родным и близким Лилии Журавлевой.

Отпевание пройдет во вторник, 26 июля, в 10:30 в Крестовоздвиженской церкви на улице Новоселов.