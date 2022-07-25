Ученые объяснили нашествие мотыльков в Рязанской области

Ранее массовое скопление бабочек заметили в Рязани.

В Окском заповеднике объяснили нашествие мотыльков в Рязанской области. Ученые рассказали, что в июне в регионе отметили повреждения древесных растений непарным шелкопрядом.

Специалисты отметили, что гусеницы Lymantria dispar повреждают более 300 видов древесных и кустарниковых растений, в период массового размножения способны объедать насаждения на значительных площадях, легко разносятся ветром. При массовых нашествиях растения могут остаться без листьев.

Ученые сообщили, что в июне гусеницы находят листьев, а в июле появляются бабочки.

17 июля на территории поселка Брыкин Бор заметили массовые лет шелкопряда. Отмечается, что всплеск численности произошел из-за погодных особенностей года — теплой зимы и низких температур весной.

Ранее массовое скопление бабочек заметили в Рязани.