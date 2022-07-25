Рязанские следователи завели на бывшего полицейского уголовное дело за хищение наркотиков

О задержании бывшего сотрудника органов внутренних дел стало известно в понедельник, 25 июля.

Рязанские следователи завели на бывшего полицейского уголовное дело за хищение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

По информации ведомства, бывший следователь полиции украл наркотики, полученные из специальной камеры хранения вещдоков. Он занимался расследованием уголовных дел.

Следователи провели обыск в его квартире, изъяли телефон. По делу назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, о задержании 27-летнего следователя полиции стало известно в понедельник, 25 июля. Как позже сообщили в региональном УМВД, подозреваемого уволили в мае 2022 года.